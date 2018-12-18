Экономьте на авиабилетах с Planet VPN!

Как туристические компании регулируют цены в зависимости от вашего гео-расположения?
В век Интернет-технологий далеко шагнул и маркетинг. Теперь туристическим компаниям проще регулировать сбыт своих услуг, а в частности продажу авиабилетов. Они очень часто для увеличения спроса на авиабилеты для отдельных регионов, делают скидки и занижают цены, а для других регионов, где спрос итак высок, повышают цены на авиабилеты.
Как они это делают? - Всё просто, сайты агентств и туристических компаний получают ваш IP и по нему определяют ваше местоположение. После чего, на основе вашего местоположения они показывают вам цены, которые назначили для вашего региона.
Как купить более дешевые авиабилеты при помощи VPN?
Очень просто: скройте свой IP и зашифруйте свой трафик при помощи Planet VPN, для сайтов туристических компаний и агентств. Для них это будет выглядеть так, как будто Вы находитесь в другой стране. Для этого нужно всего 3 шага:
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Как искать дешевые авиабилеты через VPN?
7 простых шагов, чтобы купить авиабилет по самой низкой цене:
Ищите предложения авиабилетов на крупных сайтах, например KAYAK.com или Expedia.com, без использования VPN.
Найдите рейсы, которые вы бы хотели совершить и запомните цены.
Запустите приложение Planet VPN и подключитесь к серверу в другой стране.
Откройте окно инкогнито в отдельном окне браузера.
Найдите рейсы точно так же, как вы это делали в шаге 1.
Сравните цены.
Повторите шаги с 3 по 6, чтобы найти лучшие цены.
Какие есть еще трюки для поиска и покупки авиабилетов через Planet VPN?
Вариантов много, но все они сводятся к маскировке вашего реального местоположения и шифрованию данных, чтобы туристические компании и агентства не смогли правильно проанализировать данные, на основе которых смогут завысить цену для вас.
Начинайте упаковывать свои чемоданы и готовьтесь к путешествиям!
В современном мире Интернет-коммерции многие онлайн-магазины используют ценовую сегментацию на основе геоположения, чтобы улучшить сбыт и заработать больше на более высокой покупательской способности. Это их маркетинговая стратегия, и она работает на них.
С Planet VPN легко переключаться между различными ценовыми сегментами и заставить все эти маркетинговые ухищрения работать на вас.
Если вы хотите экономить на авиабилетах и интернет-покупках, покупайте подписку на Planet VPN!