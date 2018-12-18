Как изменить и скрыть IP-адрес с помощью Planet VPN

Как надежно скрыть свой IP адрес?
Благодаря технологии VPN Ваш IP-адрес будет надежно скрыт, а внешние сервисы будут видеть адрес той страны, которую вы выберите при подключении!
Когда злоумышленники знают ваш IP, они могут атаковать ваше устройство, попытаться взломать или специальными методами сделать так, что устройство просто не сможет передавать или принимать информацию.
Так же с достаточной точностью по ip можно узнать где вы находитесь физически, что тоже может повлечь за собой не мало неприятностей.
Если вы не скрываете свой IP, то открываете доступ к большому количеству информации, в том числе к своим личным данным и данным о своем местоположении и своей онлайн-активности, позволяя третьим лицам наблюдать за вашими действиями в Интернет и контролировать их.
Как поменять свой IP?
Всё очень просто, достаточно подключиться к VPN от Planet VPN. VPN — это защищенный туннель между двумя или более устройствами. Сети VPN используются для защиты веб-трафика от прослушивания, постороннего вмешательства и цензуры.
Подключаясь к нашим серверам вы надежно скрываете свой IP и шифруете все данные. Всего 3 шага чтобы сменить и крыть свой IP:
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Как происходит смена IP?
При подключении к сети Planet VPN ваш IP-адрес заменяется на другой, и все выглядит так, как будто вы находитесь в другом месте.
Когда вы используете VPN, ваш интернет-трафик идет через зашифрованный туннель, чтобы никто, включая вашего интернет-провайдера, не мог видеть, что вы делаете в Интернете.
То есть, если вы подключитесь к VPN-сети, веб-сайты, приложения и сервисы будут видеть общедоступный IP-адрес VPN сервера вместо адреса вашего устройства - это и означает «скрыть свой IP-адрес» или «изменить свой IP-адрес».
В чем преимущество Planet VPN для скрытия и смены IP?
Мы используем самые современные и самые надежные методы шифрования данных. Множество наших быстрых и современных VPN серверов расположено по всему миру, давая пользователю огромный выбор локаций для скрытия и смены IP.
Есть прокси-расширения под браузеры, где в бесплатном режиме можно протестировать работу нашего сервиса и на деле убедиться, как происходит смена IP. А для того, чтобы надежно защитить данные передаваемые через интернет, мы создали программы под популярные операционные системы, так же предоставляем возможность подключать неограниченное количество устройств поддерживающих VPN.
И еще: мы не ведем логов и никаких журналов активности, предоставляем большое количество вариантов оплаты, включая анонимные способы.