Бесплатный VPN для IOS - скачать для iPhone и iPad

Использовать VPN на iPhone очень просто с Planet VPN. Загрузив и установив приложение, откройте его и нажмите «Подключить», чтобы защитить свое интернет-соединение. Приложение шифрует ваши данные и направляет их через защищенный сервер, защищая вашу конфиденциальность и гарантируя, что ваши действия в Интернете останутся приватными. Статус VPN будет отображаться в строке состояния вашего телефона, так что вы всегда будете знать, что ваше соединение защищено.