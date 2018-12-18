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Скачать VPN для macOS - лучший бесплатный впн для Мак

Planet VPN

Самое надёжное и безопасное VPN-решение для macOS X HighSierra, macOS Mojave, macOS Catalina, macOS Big Sur, macOS Monterey, macOS Ventura и macOS Sonoma

  • Без ограничений на передачу данных, время использования и пропускную способность
  • Строгая безлоговая политика
  • Каждый сервер использует надежное шифрование жесткого диска
  • Нет необходимости регистрироваться или предоставлять личную информацию
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Planet VPN

3 простых шага для установки Planet VPN

1. Скачать
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    2. Авторизоваться
    signin
    Войдите в приложение с учетными данными, отправленными на вашу электронную почту
      3. Подключиться
      connect
      Выберите сервер и подключитесь к VPN

        Скачайте Planet VPN для всех Mac устройств

        Вы можете установить наш бесплатный VPN для macOS на любое устройство, такое как iMac, MacBook и iPad. Вы можете просматривать веб-страницы анонимно и защищать свою личную информацию с помощью VPN, которая добавляет дополнительный уровень безопасности и конфиденциальности вашим действиям в Интернете. При использовании общедоступных сетей Wi-Fi использование VPN на вашем устройстве macOS может быть особенно важным, поскольку эти сети часто незащищены и открыты для кибератак.

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        Реальные отзывы о Planet VPN с различных площадок

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        Trustpilot
        star star star star
        Оценка 4.8 из 5 141 отзыв
        Windows
        star star star star
        Оценка 4.5 из 5 80k отзывов
        800 000+ Установок
        Google reviews
        star star star star
        Оценка 4.9 из 5 4305 отзыва

        Ключевые преимущества Planet VPN для Mac:

        Гарантирует конфиденциальность
        Гарантирует конфиденциальность
        Наш бесплатный VPN для Mас обеспечивает конфиденциальность пользователей благодаря строгой политике без логов и отсутствию передачи данных третьим лицам. Кроме того, каждый сервер по всему миру обладает надежным шифрованием жесткого диска
        Самый быстрый
        Самый быстрый
        Planet VPN для Mac обеспечивает лучшие скорости соединения на рынке
        Торренты
        Торренты
        Используйте Planet VPN для анонимного скачивания торрентов
        Функция Kill Switch
        Функция Kill Switch
        Наше приложение блокирует весь трафик, если ваше VPN-соединение отключается. Это предотвращает отправку незашифрованного трафика с вашего Mac
        Без ограничений по времени и использованию данных
        Без ограничений по времени и использованию данных
        Нет никаких ограничений на просмотр веб-страниц, потоковую передачу или загрузку контента при использовании Planet VPN, поскольку он предлагает безлимитную пропускную способность и передачу данных
        Широкая сеть
        Широкая сеть
        Есть более 60 стран для выбора местоположения VPN
        Надежное шифрование
        Надежное шифрование
        Протокол OpenVPN обеспечивает лучшее шифрование для вашего Mac
        Поддержка
        Поддержка
        Независимо от сложности вопроса, наш веб-сайт предлагает круглосуточную поддержку в чате или систему электронных заявок по электронной почте
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        Часто задаваемые вопросы (FAQs)

        Необходим ли VPN?

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        VPN не являются строго необходимыми для всех, но они предлагают значительные преимущества для многих пользователей. Если вы цените свою конфиденциальность в Интернете, регулярно пользуетесь общественными сетями Wi-Fi, часто путешествуете или хотите обеспечить безопасность своих данных, настоятельно рекомендуется использовать VPN.

        VPN шифруют ваше интернет-соединение, благодаря чему хакерам, рекламодателям и даже вашему интернет-провайдеру гораздо сложнее отслеживать ваши действия в сети. Кроме того, они могут улучшить работу в Интернете различными способами, например, оптимизировать соединение для игр и потокового вещания. Такие сервисы, как Planet VPN, предлагают удобные и безопасные варианты VPN, которые отвечают всем этим требованиям.

        Как пошагово работает VPN?

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        1. Установите Planet VPN: Скачайте и установите приложение Planet VPN на своё устройство. Оно совместимо со всеми типами устройств и операционных систем.
        2. Откройте приложение и выберите локацию сервера: Выберите локацию сервера из предложенного списка. Искусственный интеллект в Planet VPN может автоматически выбрать лучший сервер в зависимости от ваших потребностей.
        3. Подключитесь к VPN: Нажмите кнопку подключения, чтобы установить безопасное соединение с выбранным сервером.
        4. Безопасный просмотр: После подключения ваш интернет-трафик будет зашифрован и направлен через VPN-сервер, что обеспечит безопасность и конфиденциальность ваших данных при просмотре веб-страниц.

        С Planet VPN нет необходимости регистрироваться или входить в систему. Просто установите приложение, выберите сервер и подключитесь, чтобы обеспечить бесперебойную и безопасную работу в Интернете.

        Почему VPN постоянно отключается?

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        Отключения VPN могут происходить по нескольким причинам:

        1. Нестабильность сети: Нестабильное интернет-соединение может привести к обрывам VPN.
        2. Загрузка сервера: Сервер, к которому вы подключены, может быть перегружен большим количеством пользователей.
        3. Брандмауэр или антивирусное программное обеспечение: Эти программы иногда могут мешать VPN-соединениям.
        4. Неправильный протокол: Неправильные настройки VPN могут привести к частым разрывам соединения.
        5. Устаревшая версия приложения VPN: Убедитесь, что ваше приложение VPN обновлено, чтобы избежать проблем с совместимостью.

        Использование надежного VPN-сервиса, такого как Planet VPN, поможет свести эти проблемы к минимуму, так как они часто обеспечивают лучшее управление серверами и поддержку.

        В каком VPN есть индийский сервер?

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        Многие VPN-сервисы предлагают серверы в Индии. Planet VPN, например, включает индийские серверы в число своих опций, позволяя пользователям подключаться к Индии для безопасного просмотра веб-страниц, доступа к местным сервисам или поддержания стабильного соединения во время путешествий.

        Сможет ли VPN скрыть торренты от isp?

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        Да, VPN может скрыть ваши действия с торрентами от вашего провайдера. Когда вы используете VPN, ваш интернет-трафик шифруется и направляется через защищенный сервер, что не позволяет вашему провайдеру видеть, что вы делаете в сети. Они могут видеть, что вы подключены к VPN, но не могут отслеживать конкретные действия, включая использование торрент-сетей. Однако важно использовать VPN, который поддерживает торренты и придерживается строгой политики отсутствия логов, как Planet VPN, чтобы ваши действия оставались конфиденциальными. Помните, что хотя VPN обеспечивает конфиденциальность, важно использовать её ответственно и избегать незаконной деятельности.

        В использовании нашего бесплатного VPN для Mac можно увидеть множество преимуществ, особенно в современном мире расширенных возможностей подключения, где конфиденциальность и безопасность в Интернете важны как никогда. Вот некоторые из основных преимуществ использования Planet VPN:

        • Повышенная безопасность: Повышение безопасности в Интернете — одно из основных преимуществ использования бесплатного VPN для Mac. Ваш интернет-трафик шифруется с помощью VPN, что практически исключает возможность перехвата и чтения данных.
        • Защита конфиденциальности: Скрывая ваш IP-адрес и затрудняя отслеживание ваших действий в Интернете, VPN также может помочь защитить вашу конфиденциальность в Интернете. Это может быть особенно полезно, если вы хотите, чтобы ваш интернет-провайдер, рекламодатели и другие третьи лица не могли получить доступ к вашей истории просмотров и другим действиям в Интернете.
        • Повышение производительности: В некоторых случаях подключение к VPN-серверу на вашем устройстве macOS, который находится ближе к вашему местоположению, может повысить производительность Интернета.
        • Экономия: Наконец, благодаря более низким ценам на товары и услуги, которые могут быть дороже в вашем регионе, использование VPN на вашем macOS может помочь вам сэкономить деньги.