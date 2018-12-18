Скачать VPN для macOS - лучший бесплатный впн для Мак

Да, VPN может скрыть ваши действия с торрентами от вашего провайдера. Когда вы используете VPN, ваш интернет-трафик шифруется и направляется через защищенный сервер, что не позволяет вашему провайдеру видеть, что вы делаете в сети. Они могут видеть, что вы подключены к VPN, но не могут отслеживать конкретные действия, включая использование торрент-сетей. Однако важно использовать VPN, который поддерживает торренты и придерживается строгой политики отсутствия логов, как Planet VPN, чтобы ваши действия оставались конфиденциальными. Помните, что хотя VPN обеспечивает конфиденциальность, важно использовать её ответственно и избегать незаконной деятельности.