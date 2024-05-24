Да, VPN может изменить ваше виртуальное местоположение, перенаправив ваше интернет-соединение через серверы, расположенные в разных регионах. Когда вы подключаетесь к VPN-серверу, весь ваш интернет-трафик шифруется и отправляется через этот сервер, прежде чем достигнуть места назначения. Это означает, что веб-сайты и онлайн-сервисы видят IP-адрес VPN-сервера, а не ваш реальный IP-адрес. В результате создается впечатление, что ваше интернет-соединение происходит из места расположения VPN-сервера, что позволяет вам получать доступ к местному контенту других стран и выглядеть так, будто вы просматриваете веб-страницы из другого места.