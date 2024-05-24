Преимущества и возможности использования VPN сервера ОАЭ

Не секрет, что интернет-провайдеры записывают и хранят весь трафик пользователей, включая адреса посещаемых ресурсов, передаваемые персональные данные, загруженные файлы и видео. При использовании VPN в ОАЭ весь ваш трафик будет зашифрован и записан провайдером в зашифрованном виде, таким образом, к этим данным уже невозможно будет получить доступ. Это касается и всего контента 18+: используя зашифрованное подключение - провайдер не сможет собрать информацию о посещенных сайтах.

Planet VPN не хранит каких-либо логов активности своих пользователей, кроме того, жесткие диски наших ВПН серверов в ОАЭ надежно зашифрованы: даже если диски будут извлечены из сервера для получения доступа к системным файлам - этого сделать не получится.

Подключаясь к VPN ОАЭ, вы можете беспрепятственно и безопасно использовать местные сайты и сервисы, такие как: банки, новостные сайты, государственные и административные службы и другие.