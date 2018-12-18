VPN для Яндекс Браузера - бесплатное впн расширение для Яндекса

Защита

100% безопасное соединение Доступ к приватным данным пользователям, которые хранятся в памяти ПК или мобильного устройства, защищены и скрыты от посторонних лиц. С расширение Planet VPN в вашем Яндекс Браузере вам гарантируется полная безопасность передаваемой информации, платежных данных, переписок, чтобы комфортно и анонимно работать и общаться в сети Интернет.

Скрывает ваш трафик Благодаря смене реального IP на адрес сервера, расположенного в другой стране, никто не сможет за вами следить и узнать ваше географическое положение. Трафик скрывается не только от чужих глаз злоумышленников, но даже от вашего провайдера.